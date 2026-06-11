Custo país, impostos e desafios de gestão pública pressionam empresas tradicionais e ampliam onda de recuperações judiciais no Brasil

O avanço recente das recuperações judiciais no Brasil expõe um problema estrutural que vai além de ciclos econômicos pontuais. Empresas históricas de setores como varejo, infraestrutura, construção civil, telecomunicações e agronegócio têm enfrentado um ambiente marcado por alto custo de capital, carga tributária complexa, baixa previsibilidade regulatória e retração de demanda interna.

A isso se soma um contexto social e financeiro mais amplo: famílias altamente endividadas, aumento do número de consumidores com restrições de crédito ("nome sujo"), redução do capital de giro disponível, instabilidade econômica recorrente e perda de confiança no ambiente de negócios. Esses fatores combinados reduzem o consumo, dificultam o acesso a financiamento e pressionam diretamente o fluxo de caixa das empresas.

No plano corporativo, especialistas também apontam efeitos de burocracia elevada, insegurança jurídica, complexidade tributária e instabilidade institucional, que elevam o custo de operar no país e reduzem a competitividade em relação a outras economias emergentes.

O conjunto desses casos evidencia que a recuperação judicial deixou de ser um fenômeno isolado e passou a refletir um problema mais amplo de competitividade estrutural. Em muitos setores, o crescimento depende menos de demanda e mais da capacidade de sobrevivência em um ambiente de crédito caro e baixa previsibilidade.

Economistas apontam que a combinação entre juros elevados, baixa poupança interna, consumo pressionado e ambiente regulatório complexo cria um ciclo em que empresas operam com margens estreitas e pouca capacidade de absorver choques.

O debate segue aberto entre diferentes interpretações: parte do mercado atribui o problema principalmente a decisões corporativas e estruturas de capital agressivas, enquanto outra parte destaca o peso do ambiente econômico e institucional no desempenho de longo prazo.

Se o ambiente de negócios no Brasil não evoluir em direção a maior previsibilidade regulatória, simplificação tributária e redução do custo de capital, a tendência é de manutenção de um cenário de pressão estrutural sobre empresas de médio e grande porte.

Nesse contexto, parte das companhias pode intensificar processos de reestruturação, readequação operacional ou reorganização de ativos, inclusive com expansão de operações em outros países da região que apresentem menor carga tributária e maior eficiência regulatória.

Especialistas de mercado observam que, em uma economia globalizada, decisões empresariais tendem a seguir ambientes mais estáveis e competitivos, o que pode impactar investimentos, geração de empregos e capacidade produtiva no longo prazo.

O desafio central permanece: reconstruir condições que favoreçam crescimento sustentável, acesso ao crédito produtivo e maior confiança no ambiente econômico.