O mercado financeiro brasileiro enfrenta mais um período de preocupação. As denúncias envolvendo o Banco Master e as operações investigadas com o BRB (Banco de Brasília) e o mais recente golpe no Banco do Brasil ampliaram as dúvidas sobre a segurança do sistema financeiro, a fiscalização das instituições e a capacidade dos órgãos de controle de prevenir irregularidades.

Embora crises bancárias não determinem isoladamente a cotação do dólar, seus efeitos sobre a confiança dos investidores podem se somar a outro problema estrutural brasileiro: a falta de previsibilidade fiscal. Quando o mercado percebe aumento dos riscos institucionais, insegurança jurídica e dificuldades para controlar as contas públicas, o país pode perder atratividade para investimentos. O resultado pode ser uma pressão adicional sobre o real.

As projeções econômicas já demonstram essa preocupação. A XP Investimentos revisou sua estimativa para o dólar ao final de 2027 para R$ 5,50, enquanto o C6 Bank trabalha com R$ 5,80. Em um cenário mais pessimista, a XP admite uma cotação de até R$ 6,10, caso haja deterioração fiscal e condições internacionais desfavoráveis.

O problema vai muito além do mercado financeiro. Um dólar mais caro significa combustível, tecnologia, medicamentos, insumos industriais e produtos importados mais caros, pressionando o custo de vida e reduzindo o poder de compra da população.

O Brasil precisa compreender que confiança econômica não se constrói apenas com discursos. É necessário enfrentar o desperdício de recursos públicos, estabelecer limites efetivos para o crescimento das despesas, garantir transparência nas operações financeiras e promover um combate à corrupção que alcance todos os níveis de poder, sem distinção política.

Se não houver ações concretas para controlar os gastos públicos, recuperar a credibilidade das instituições e combater efetivamente a corrupção, o câmbio poderá sofrer pressões ainda maiores até o fim de 2027. O dólar próximo de R$ 6 já aparece em cenários de risco elaborados por instituições financeiras. Não se trata de uma previsão inevitável, mas de um alerta que deveria ser levado a sério.

A estabilidade econômica exige responsabilidade fiscal, instituições confiáveis e compromisso real com o dinheiro público. Quem paga a conta da falta de responsabilidade, no final, é sempre a população.