ELEIÇÕES DE MEIO DE MANDATO: O TESTE DO PODER DE TRUMP E O FUTURO DA FLÓRIDA

Em 3 de novembro, os americanos voltarão às urnas em uma eleição que poderá modificar o equilíbrio de forças em Washington e definir o futuro político da Flórida. Embora Donald Trump não esteja na cédula, seu governo ocupa o centro da disputa. As eleições de meio de mandato representam uma avaliação pública dos primeiros dois anos de sua segunda administração.

Estão em jogo todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e aproximadamente um terço do Senado. Hoje, os republicanos controlam as duas Casas por margens estreitas. Segundo a Reuters, os democratas precisam conquistar um saldo líquido de quatro cadeiras em cada uma para assumir o comando. Trata-se de uma diferença pequena em números, mas de consequências profundas para a governabilidade.

Os levantamentos mais recentes ajudam a explicar a dimensão dessa disputa. Pesquisa Reuters/Ipsos divulgada em 19 de outubro apontou 47% de preferência pelos democratas contra 35% pelos republicanos entre eleitores registrados. A aprovação de Trump ficou em 31%. Esses números retratam o ambiente nacional, mas não são uma tradução automática em cadeiras: cada distrito e cada estado têm características próprias.

O custo de vida, os preços dos combustíveis, a saúde e a imigração estão entre os temas decisivos. Os republicanos defendem os resultados de suas políticas tributárias e de controle das fronteiras. Os democratas questionam os impactos econômicos e a atuação do governo federal. Para famílias brasileiras que vivem no país, essas discussões deixam de ser abstratas quando alcançam o orçamento doméstico, os negócios e a segurança jurídica.

Se os democratas conquistarem a Câmara, passarão a controlar comissões e poderão ampliar a fiscalização sobre o Executivo.

Uma eventual mudança no Senado também alteraria a dinâmica das nomeações e das negociações legislativas. Caso os republicanos preservem as maiorias, Trump manterá uma base parlamentar mais favorável à sua agenda. Em qualquer cenário, o presidente conservará competências próprias e poder de veto.

Na Flórida, o eleitorado também escolherá o sucessor do governador Ron DeSantis, impedido de disputar um terceiro mandato consecutivo. A corrida reúne o republicano Byron Donalds e o democrata David Jolly, ex-congressista que deixou o Partido Republicano. O debate estadual passa por seguros residenciais, moradia, saúde, educação e impostos, assuntos presentes na rotina dos moradores.

Segundo a média de pesquisas publicada pelo The Hill e Decision Desk HQ em 21 de outubro, Donalds registrava 49% das intenções de voto e Jolly, 43,4%. Os republicanos também contavam com mais de 1,5 milhão de eleitores registrados a mais que os democratas, conforme dados oficiais de setembro. Esses indicadores oferecem contexto, mas não substituem a apuração das urnas.

O desafio de ambos os partidos é converter propostas em respostas concretas. Para quem vive, trabalha e empreende nos Estados Unidos, a eleição não diz respeito apenas a qual legenda ganhará espaço. Ela definirá quem terá poder para legislar, fiscalizar e governar. O resultado pertence aos eleitores, e suas consequências alcançarão muito além de novembro.

Fontes de apuração: Reuters, sobre a disputa pelo Congresso e pesquisas nacionais ; The Hill/Decision Desk HQ, sobre a disputa na Flórida ; e Departamento de Estado da Flórida, sobre candidaturas e registros eleitorais .