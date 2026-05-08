Camila Rodriguez sobre interpretar Angela Del Toro em DAREDEVIL: BORN AGAIN

Todos os episódios da serie “Daredevil: Born Again” já estão disponíveis no Disney+. A serie apresenta uma nova fase na jornada do advogado cego, Matt Murdock, que graças a um acidente na infância envolvendo uma substância radioativa, desenvolveu sentidos extraordinários. Durante o dia, Matt busca justiça no movimentado escritório Nelson & Murdock, enquanto à noite se transforma no vigilante Daredevil (Demolidor), protegendo a Cozinha do Inferno, em Nova York.

Paralelamente, Wilson Fisk, ex-chefe da máfia, emerge como uma figura influente, perseguindo ambições políticas e consolidando seu poder. Quando segredos do passado de ambos começam a ressurgir, suas trajetórias se entrelaçam em um confronto inevitável que desafiará não apenas suas convicções, mas também seus limites físicos e emocionais.

Combinando ação, drama e fantasia, a série da Marvel para o Disney+ explora a dualidade de Matt, que equilibra sua vida como advogado e vigilante, além de enfrentar questões de justiça, poder e redenção. Sob uma atmosfera intensa e marcada por dilemas morais, “Daredevil: Born Again” revisita um dos heróis mais icônicos dos quadrinhos, trazendo batalhas emocionantes, alianças inesperadas e uma narrativa envolvente que promete redefinir os limites do universo Marvel.

No elenco estão Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Michael Gandolfini, Camila Rodriguez, Matthew Lillard, entre outros.

Eu tive a oportunidade de conversar com a atriz Camila Rodriguez para falar sobre sua personagem Angela del Toro também conhecida como White Tiger (Tigre Branco).

Confira a entrevista exclusiva, em inglês, com a talentosa atriz:

