Novo thriller "Life Hack" deixa os nervos à flor da pele

Também chegando as telonas, o thriller de ação cibernético "Life Hack". O longa acompanha Kyle e seus amigos que hackeiam por diversão e aplicam pegadinhas em golpistas online. Em busca de uma emoção maior, eles miram no bilionário Don Heard por meio das redes sociais de sua filha, Lindsey, roubando suas criptomoedas. Inspirado em fatos reais, "Life Hack" conta no elenco com Georgie Farmer, Yasmin Finney, Roman Hayeck-Green, Jessica Reynolds e o criador de conteúdo James Scholz. Longa-metragem de estreia na direção do cineasta irlandês Ronan Corrigan - a partir de um roteiro que coescreveu com Hope Elliott Kemp -, "LifeHack" chega pelas mãos do produtor Timur Bekmambetov (de 'Unfriended', 'Searching' e 'Missing), que produz ao lado de Joann Kushner e Sasha Kletsov, com a Bazelevs e a Screenlife Liverpool atuando como produtoras. O indicado ao Oscar Michael Fassbender atua como produtor executivo. Podemos dizer que o filme é uma produção leve, engraçada e de tirar o fôlego. O diretor equilibra muto bem os elementos do assalto na web e seus momentos mais introspectivos de desenvolvimento das personagens. Mas, a trilha sonora techno é parte essencial pata esse filme, mantendo o ritmo propulsivo, não deixando o filme perder o fôlego, mesmo quando faz uma pausa.



