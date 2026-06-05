Saga ousada e eletrizante, "Is God Is" estreia nos cinemas

Entrado em cartaz na sexta-feira, dia 15 de maio, o suspense "Is God Is", com os atores Janelle Monáe, Erika Alexander, Vivica A. Fox e Sterling K. Brown. No longa, duas irmãs embarcam em uma busca épica por vingança, confrontando uma história familiar carregada que as levará a extremos extraordinários. O filme marca a estreia de Aleshea Harris na direção e baseia-se na adaptação que a própria Harris fez de sua premiada peça teatral de mesmo nome. Também estão no elenco Kara Young, Mallori Johnson, Mykelti Williamson e Josiah Cross. Uma saga ousada e eletrizante sobre Deus, assassinato, abuso e tudo o mais.