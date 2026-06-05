Terror aclamado no Festival de Cinema de Toronto entra em cartaz

Cuidado com o que você deseja! Essa a premissa de "Obsession", novo filme de terror dos estúdios Focus Features que estreia nos cinemas no dia 15 de maio. O longa acompanha um jovem chamado Bear, um romântico em busca do verdadeiro. Um dia, ele decide comprar um brinquedo sobrenatural conhecido como "One Wish Willow". O objeto concede um desejo ao seu portador após quebrá-lo e Bear pede para ganhar o coração de seu crush e amiga de infância Nikki. O rapaz recebe exatamente o que pediu, mas logo descobre que alguns desejos têm um preço sombrio e sinistro. A direção e o roteiro ficaram por conta do diretor em ascensão Curry Barker. No elenco estão Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, entre outros.



