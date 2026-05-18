"The Sheep Detectives": Entrevista com o atores Nicholas Braun & Molly Gordon

Se você ainda não assitiu a comédia para toda família "The Sheep Detectives", que continua em cartaz nas salas de cinema de todo o pais, essa continua sendo minha dica. O longa acompanha um pastor de ovelhas chamado George que lê para suas ovelhas toda noite livros de mistério e romances policiais. George acredita que esse é apenas um hobby e não imagina que seu amado rebanho possa estar entendendo tudo que ele está contando.

Um incidente misterioso interrompe a paz na fazenda, colocando as queridas ovelhas no posto de detetives. Ao seguirem pistas e investigarem possíveis suspeitos, o grupo prova que até ovelhas podem ser ótimas e brilhantes solucionadoras de crimes.

Baseado no livro da autora alemã Leonie Swann, "The Sheep Detecttives" foi dirigiod por Kyle Balda, criador dos Minions. O roteiro adaptado foi escrito por Craig Mazin, que está por trás da adaptação do videogame 'The Last of Us' e da minissérie 'Chernobyl'.

Estão no elenco Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, Hong Chau e Emma Thompson. No elenco de vozes estão Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein, Rhys Darby.

Eu tive a oportunidade de conversar com os atores Nicholas Braun e MOlly Gordon sobre essa fantástica história das ovelhas que decifram a morte do seu pastro.

Confira os vídeos, em inglês, com as entrevistas exclusivas com os atores: