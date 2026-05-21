Laz Alonso fala sobre "The Boys", a quinta e última temporada

Uma das minhas séries preferidas, “The Boys”, do Prime Video está chegando ao fim. Depois de cinco temporadas, o último capítulo fica disponível na plataforma no dia 20 de maio... eu estou aguardando pacientemente para a conclusão final, para ver como tudo se resolve, especialmente para saber qual será o desfecho de algumas das personagens como Mother’s Milk, interpretado por Laz Alonso.

“The Boys” representou uma verdadeira jornada para o ator cubano americano. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre os últimos momentos no set de filmagens, o que mais vai sentir falta, sobre o arco da sua personagem e quais aspectos do personagem foram os mais significativos para ele. Ele também comentou sobre o carinho do fãs brasileiros quando ele esteve no Brasil

Confira o vídeo, em inglês, com a entrevista exclusiva com o talentoso ator:

A 5ª temporada de foi criada por Eric Kripke e é baseada nos quadrinhos homônimos escritos por Garth Ennis e Darick Robertson. Essa última temporada deve dar um desfecho para a disputa entre os "super" do império empresarial Vought, cujo porta-voz é o inescrupuloso Capitão Pátria (interpretado por Anthony Starr), e os "The Boys", o grupo rebelde liderado por Billy Bruto (papel de Karl Urban), que busca desmascarar as armações cruéis da Vought.

Também estão no elenco Jack Quaid, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Jensen Ackles, Tomer Capone, entre outros.

