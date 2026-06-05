Karen Fukuhara fala sobre o último episódio da série "The Boys"

– Uma das minhas séries preferidas, “The Boys”, do Prime Video chega ao fim. O último episódio da temporada cinco fica disponível no dia 20 de maio na plataforma...
A série “The Boys” representou uma verdadeira virada na carreira da atriz nipo-americana Karen Fukuhara. Ela é conhecida por seus papéis como Katana em “Suicide Squade* (2016) e Kimiko Miyashiro - também conhecida como The Female - na série “The Boys”. Fukuhara é treinada em caratê e combate com espadas, e também emprestou sua voz a personagens em séries de animação como Kipo and the Age of Wonderbeats, She-Ra and the Princesses of Power, etre outras.
Eu tive a oportunidade de conversar com a Karen sobre os últimos momentos no set de filmagens, o que mais vai sentir falta, e muito mais.
Vamos conferir o vídeo, em inglês, com a entrevista exclusiva com a talentosa atriz:
A 5ª temporada de foi criada por Eric Kripke e é baseada nos quadrinhos homônimos escritos por Garth Ennis e Darick Robertson. Essa última temporada deve dar um desfecho para a disputa entre os "super" do império empresarial Vought, cujo porta-voz é o inescrupuloso Capitão Pátria (interpretado por Anthony Starr), e os "The Boys", o grupo rebelde liderado por Billy Bruto (papel de Karl Urban), que busca desmascarar as armações cruéis da Vought.
Também estão no elenco Jack Quaid, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Jensen Ackles, Tomer Capone, entre outros.