Ator Jonathan Blair fala sobre o drama cristão "A Great Awakening"

Já está disponível nas plataformas de compra de filmes, o drama histórico “A Great Awakening”, com os atores Jonathan Blair e John Paul Sneed.

O longa narra a história verídica de uma amizade improvável entre o Reverendo George Whitefield e Benjamin Franklin, que resultou em um dos momentos mais decisivos da história americana. Com as colônias à beira do colapso, o Reverendo George Whitefield deflagra o Primeiro Grande Despertar, unindo uma geração inteira por meio de seus sermões retumbantes e fiéis, e de suas proclamações de liberdade.

Em uma reviravolta milagrosa, um dos amigos mais próximos e maiores promotores das palavras de Whitefield revela-se ninguém menos que Benjamin Franklin. Com a liberdade da nação em jogo, os fundadores descobrem que a verdadeira liberdade não pode ser apenas inscrita na lei — ela deve ser despertada nos corações do povo.

Para esse lançamento, eu tive a oportunidade de conversar com ator americano cristão Jonathan Blair que contou como se envolveu no projeto e sua preparação para interpretar o Reverendo George Whitefiled.

Vamos conferir o vídeo com a entrevista exclusiva com o ator:

