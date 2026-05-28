Nicolas Cage estreia papel principal em série de TV

Todos os episódios da série "Spider-Noir", uma das mais aguardadas e estrelada por Nicolas Cage, já estão disponíveis no canal linear do MGM e no Prime Video. A série marca a estreia de Nicolas como protagonista na TV. "Spider-Noir" é baseada no personagem Homem-Aranha Noir, que originalmente aparece no filme de animação Homem-Aranha Através do Aranhaverso, de 2023, e nos quadrinhos da Marvel Comics. Na produção live-action, Nicolas Cage, que é o dublador original do personagem, dá vida ao herói aracnídeo nos anos 1930 em uma fase de decadência. Noir trabalha como investigador particular enquanto contempla seu passado como único super-herói de Nova York. Além de Cage estão no elenco: Karen Rodriguez, Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston, Brendan Gleeson, entre outros. Os episódios da série estão disponíveis para streaming de duas formas: em "Preto e Branco Autêntico" (Authentic Black & White) e em "Cores Reais" (True-Hue Full Color).