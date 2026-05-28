Novo drama de guerra com o ator Brendan Fraser entra em cartaz

O novo drama de guerra "Pressure", com o ator ganhador do Oscar Brendan Fraser, entra em cartaz no dia 29 de maio. O filme acompanha a escolha brutal e impossível do general Dwight D. Eisenhower e do capitão James Stagg. Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do quebra-cabeça estão alinhadas e prontas para ação, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Enquanto o chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas James Stagg é chamado para fornecer o cálculo mais importante da história, o comandante Eisenhower é assombrado pelo ensaio desastroso do plano de ataque e pelo peso de ser o único com a palavra final. Apenas poucas horas separam o destino da maior missão marítima de guerra e a previsão errada pode devastar os planos da invasão, arriscando que a inteligência militar alemã descubra tudo. Também estão no elenco Andrew Scott, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis, entre outros. A direção ficou por conta de Anthony Maras. O roteiro foi baseado na peça teatral de David Haig e foi adaptada por ele mesmo e Anthony.