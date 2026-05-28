"The Backrooms": um criador do YouTube de 20 anos expande sua atuação para a direção em Hollywood

Estreia no dia 29 de maio, nas salas de cinema de todo o país, o filme de terror "The Backrooms". O longa é inspirado em um curta-metragem e websérie homônima popularmente conhecido na internet. Acompanhando Clark, um vendedor de móveis, descobre algo perturbador no porão de sua loja. Se tornando em uma espécie de labirinto, diversos lugares novos surgem, possivelmente dando de cara a outra realidade. Inquieto com a situação, Clark convence Kat, sua funcionária, e Bobb, namorado dela, para conhecer a extensão e entender um pouco mais sobre ela. No entanto, quando Clark desaparece, a Dra. Mary Kline, sua terapeuta, resolve ir atrás dele, mas também acaba se perdendo pelo labirinto. No elenco estão Chiwetel Ejiofor, Lukita Maxwell, Finn Bennett, Renate Reinsve. A direção ficou a cargo de Kane Parsons, que foi responsável pelo sucesso no YouTube com seu curta-metragem e websérie de Backrooms. Tudo começou com uma simples imagem de um escritório vazio que viralizou na internet em 2019. Ai, com apenas 16 anos, Kane transformou essa história em um curta que viralizou no YouTube, conseguindo 7 milhões de visualizações em apenas 48 horas.