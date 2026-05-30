Entrevista com o criador da serie animada "Long Story Short"

Do mesmo criador de BoJack Horseman (uma das melhores séries da Netflix), "Long Story Short" já está disponível no streaming.

Pra que não conhece, "Long Story Short", desenvolvida por Raphael Bob-Waksberg, é uma comédia de animação adulta que mergulha na dinâmica complexa de uma família ao longo de décadas. Com um toque característico que mistura humor e melancolia, a série explora as relações familiares, destacando piadas internas, feridas antigas e momentos compartilhados que definem os laços entre seus membros.

Já renovada para a 2ª temporada, "Long Story Short" tem a direção artística de Lisa Hanawalt, também conhecida por seu trabalho em BoJack Horseman, promete trazer visuais marcantes e cheios de personalidade.

Eu tive a oportunidade de conversar com o criador Raphael e com a atriz Lisa Edelstein que empresta sua voz para a matriarca Naomi Schwartz.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva, em inglês, a seguir: