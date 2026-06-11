"I Am Frankelda" celebra o stop-motion mexicano

Fica disponível na Netflix, a partir do dia 12 de junho, "I Am Frankelda", primeiro longa produzido inteiramente em stop-motion do México. No longa, uma jovem escritora mexicana do século XIX desafia a sociedade que não quer permitir que ela e outras mulheres se expressassem através da narrativa. Ela fica desapontada com a recepção negativa dos seus livros de ficção e acaba viajando para dentro da sua própria imaginação de uma forma fantasmagórica. Frankelda vive aventuras com os personagens criados para as suas histórias de literatura, encarando os seus traumas e as consequências de anos sendo reprimida por todos ao seu redor. "I Am Frankelda" é um projeto que é celebrado por sua estética gótica e sua aposta em uma animação artesanal que mistura terror, fantasia e tradição literária. Um sucesso que demonstra que o stop-motion feito no México vive um momento de expansão criativa e que o país está se consolidando como um dos focos mais interessantes de animação quadro a quadro a nível internacional.