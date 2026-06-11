"Disclosure Day": Nova ficção científica de Steven Spielberg entra em cartaz

Estreias nas salas de cinema no dia 12 de junho, o novo filme de ficção científica do aclamado diretor Steven Spielberg. A existência de vida extraterrestre torna-se uma realidade inegável para todos os habitantes da Terra em um único instante. O mundo entra em colapso quando uma meteorologista, em plena transmissão ao vivo, é dominada por uma força invisível, perdendo a fala e emitindo sons perturbadores. Enquanto fenômenos inexplicáveis e sinais de controle mental em massa se espalham, um informante tenta expor segredos governamentais guardados por décadas. No elenco estão Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, entre outros. O roteiro foi escrito por David Koepp através do argumento de Spielberg. Essa não é a primeira vez que eles trabalham juntos. Koepp e Spielberg já colaboraram em cinco filmes, começando por 'Jurassic Park' de 1993, passando por 'O Mundo Perdido: Jurassic Park' de 1997, 'Guerra dos Mundos' de 2005 e 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal' de 2008. Vale a pena assistir nos cinemas e, de preferência, em uma sala IMAX.
Fica disponível na Netflix, a partir do dia 12 de junho, "I Am Frankelda", primeiro longa produzido inteiramente em stop-motion do México. No longa, uma jovem escritora mexicana do século XIX desafia a sociedade que não quer permitir que ela e outras mulheres se expressassem através da narrativa. Ela fica desapontada com a recepção negativa dos seus livros de ficção e acaba viajando para dentro da sua própria imaginação de uma forma fantasmagórica. Frankelda vive aventuras com os personagens criados para as suas histórias de literatura, encarando os seus traumas e as consequências de anos sendo reprimida por todos ao seu redor. "I Am Frankelda" é um projeto que é celebrado por sua estética gótica e sua aposta em uma animação artesanal que mistura terror, fantasia e tradição literária. Um sucesso que demonstra que o stop-motion feito no México vive um momento de expansão criativa e que o país está se consolidando como um dos focos mais interessantes de animação quadro a quadro a nível internacional.