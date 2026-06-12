Joe Taslim fala sobre as cenas insanas de luta do filme "The Furious"

Procurando por uma dose de adrenalina? Gosta de filmes com artes marciais? Então, corra para a sala de cinema mais próxima no dia 12 de junho para assistir o "The Furious", do diretor Kenji Tanigaki.

Depois que a filha de Wang Wei é sequestrada por uma rede criminosa e ele não recebe ajuda da polícia corrupta, Wei parte em uma busca implacável para encontrá-la por conta própria. Seu único aliado é Navin - um jornalista obstinado cuja esposa desapareceu misteriosamente. Impulsionada por uma sede de vingança feroz, essa dupla improvável luta contra os sequestradores neste confronto explosivo de artes marciais.

No elenco estão Xie Miao, Joe Taslim, Brian Le, Yayan Ruhian, entre outros. As cenas de luta com diferentes estilos de artes marciais são cheias de energia, com momentos insanos e uma brutalidade impressionante.

Conversamos com o ator indonésio Joe Taslim que interpreta Navin. Falamos sobre os desafios das cenas de luta, o que o atraiu nessa personagem e muito mais.

Confira o vídeo com a entrevista exclusiva, em inglês, com o ator: