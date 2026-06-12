Bernardo Barreto apresenta "Invisible Borders" na Califórnia e na Flórida

O ator e roteirista brasileiro Bernardo Barreto apresenta mais uma vez o seu filme, “Invisible Borders”, aqui nos Estados Unidos. O longa que já passou pelo aclamado Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara e pelo Festival de Cinema de Beverly Hills, em 2024, terá uma exibição especial no dia 4 de junho em Santa Mônica, na Califórnia, e outra no dia 10 de junho em Miami, na Flórida. Após a sessão, acontecera uma um bate-papo com o Bernardo, público e convidados.

Para mais informações, acesso os links:

Projeção 4 de junho, 7pm PT no Laemmle Monica Film Center, 1332 2nd Street em Santa Monica, na Califórnia.

Ingressos: https://www.laemmle.com/film/invisible-borders#get-tickets



Projeção 10 de junho, 7pm no Cinepólis em Coconut Grove, na Flórida.

Ingressos: https://www.cinepolisusa.com/coconut/movie/invisible-boarders-w-qa

O longa acompanha um brasileiro recém-saído da prisão em Nova York que descobre o desaparecimento da ex-noiva, deixando para trás um filho de seis anos. Durante a busca, os dois acabam mergulhando no submundo da imigração ilegal na cidade, enfrentando situações extremas e redes perigosas.

Mais do que um thriller, o filme provoca uma reflexão sobre o que significa ser imigrante nos Estados Unidos atualmente — uma realidade que afeta milhões de pessoas.

Filmado inteiramente em Nova York e dirigido por Heitor Dhalia, o longa conta ainda com a participação da atriz brasileira Andrea Beltrão, Emeraude Toubia e Drew Moerlein. Além de atuar, Bernardo também assina o roteiro da produção, que aborda temas atuais e sensíveis como imigração, identidade e sobrevivência.

Eu tive a oportunidade de conversar, mais uma vez, com o talentoso ator brasileiro sobre o filme, sobre a mudança do título original do filme (antes o filme chamava ‘The Ballabd of a Hustler’), as novidades na carreira. Após se destacar no Brasil em produções para TV e cinema, incluindo a novela ‘Malhação’, o ator e roteirista vem construindo sua trajetória aqui em Los Angeles, onde mora há cerca de três anos e se dedica a novos projetos no cinema independente.

Confira o vídeo com a entrevista exclusiva com o ator:

