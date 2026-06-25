Drama de guerra com o ator Scott Eastwood entra em cartaz

Estreia no dia 26 de junho nas salas de cinema de todo o país, o drama de guerra "Lucky Strike", com o ator Scott Eastwood. Inspirado em fatos reais, "Lucky Strike" conta a história de um soldado preso atrás das linhas inimigas durante a última grande ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial - episódio que ficaria conhecido como a Batalha das Ardenas. Armado apenas com seu rádio Motorola SCR-300 - uma nova tecnologia que só ficou pronta para o combate perto do fim da guerra -, ele precisa usar sua astúcia e técnicas de espionagem para frustrar o avanço das divisões nazistas e encontrar o caminho de volta para casa. Também estão no elenco Colin Hanks, Aunjanue Ellis-Taylor e Taylor John Smith. A direção ficou a cargo de Rod Davis Lurie que também assina o roteiro ao lado de Marc Frydman.