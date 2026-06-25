Um dos filmes mais aguardados do ano, "Supergirl", estreia nos cinemas

Chega às telonas na sexta-feira, dia 26 de junho, mais um filme do universo dos quadrinhos da DC: o filme da heroína "Supergirl". O longa foi dirigido por Craig Gillespie e roteirizado por Ana Nogueira (filha de um brasileiro). Baseado na história em quadrinhos, 'Supergirl: Woman of Tomorrow', escrita por Tom King e ilustrada pela artista brasileira Bilquis Evely, Kara Zor-El vivenciou e sobreviveu ao colapso de Krypton, seu planeta natal, aos 14 anos de idade e agora, aos 21, ela ainda sofre com as consequências dessa destruição. Nesse longa, Kara se encontra com Ruthye Marie Knoll, uma alienígena com sede de vingança e determinada a acabar com o mercenário Krem, responsável pela morte de sua família. No primeiro momento, Kara não quer se envolver e muito menos exercer a figura de algoz, mas Krem resolve atacar alguém próximo da heroína e o jogo muda completamente. Daí em diante uma caçada cósmica começa, a levando para diferentes sistemas solares sem o impacto do sol vermelho e neutralizando os poderes da kryptoniana enquanto ela lida com vários perigos, incluindo tentar escapar do caçador de recompensas Lobo ao lado de Krypto, o supercão. No elenco estão Milly Alcock, Eve Ridley, David Corenswet, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, entre outros. Você pode conferir no site do Gazeta News a entrevista exclusiva com a roteirista Ana Nogueira.