Angelina Jolie transforma dor pessoal em atuação no drama "Couture"

O drama "Couture", com a ganhadora Oscar® Angelina Jolie, estreia na sexta-feira, dia 29 de junho. Jolie interpreta Maxine, uma cineasta americana que chega a Paris durante o frenesi da Semana de Moda. Envolvida em uma história de amor com um antigo colaborador - enquanto seus caminhos se cruzam com os de mulheres de diferentes idades e origens culturais, todas lutando para assumir o controle de seus próprios destinos -, Maxine embarca em uma jornada profundamente pessoal de autodescoberta que a obriga a confrontar as escolhas que moldam sua vida. Também estão no elenco Louis Garrel, Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei e Vincent Lindon. "Couture" foi escrito e dirigido pela francesa Alice Winocour.