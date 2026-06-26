Em clima de Copa, duas séries que você não pode deixar de assistir

Já que estamos ainda em clima de Copa do Mundo, eu tenho duas dicas de séries que já estão disponíveis na Netflix. “Brazil ‘70’ (Brasil 70 - A Saga do Tri) é uma minissérie de ficção que recria os momentos mais emocionantes dos jogadores protagonizaram a campanha seleção brasileira de futebol no mundial de 1970. Baseada em fatos reais, a produção retrata como os craques do futebol brasileiro Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino, além do técnico Zagallo, se prepararam e enfrentaram as emoções e desafios que culminaram no tricampeonato mundial de futebol em 1970.

A outra é a série documental “The Root of the Game” (Várzea: Onde Nasce o Futebol) que mostra os bastidores da Super Copa Pioneer, uma das competições mais importantes do futebol de várzea paulista, revelando como os jogadores e técnicos se preparam para uma competição que pode mudar as suas trajetórias e fazê-los alcançar o estrelato. Antes de se tornar o único jogador em toda a história do futebol a disputar três finais de Copa do Mundo consecutivas, Cafú foi rejeitado em 9 peneiras de clubes profissionais enquanto jogava na várzea e essa é a realidade de muitos jogadores no Brasil. David Luiz, Raphinha, Leandro Damião e Ricardo Oliveira são jogadores completamente diferentes, mas ligados por duas coisas: futebol e várzea.



