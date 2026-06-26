"Várzea: Onde Nasce o Futebol": Alec Cutter e Felipe Britto revelam os bastidores da série documental da Netflix

O futebol de várzea, considerado por muitos a verdadeira essência do esporte no Brasil, ganha protagonismo em “Várzea: Onde Nasce o Futebol” (The Root of the Game), nova série documental já disponível na Netflix. Em entrevista exclusiva à colunista Jana N. Nagase, o criador e diretor americano Alec Cutter e o produtor executivo da Ginga Films, Felipe Britto, compartilharam detalhes sobre a produção e o impacto cultural da obra.

A série oferece um olhar inédito sobre a Super Copa Pioneer, conhecida como a ‘Champions League da várzea’, acompanhando jogadores, técnicos e comunidades que vivem intensamente a paixão pelo futebol amador. Com acesso exclusivo aos bastidores da competição, a produção mergulha nas histórias de pessoas que enxergam no esporte muito mais do que uma disputa dentro das quatro linhas.

Segundo os realizadores, o objetivo era mostrar um lado do futebol brasileiro pouco explorado pelas grandes produções audiovisuais. Enquanto o mundo acompanha os grandes clubes e estrelas internacionais, a várzea continua sendo o ponto de partida de milhares de atletas e um importante espaço de transformação social.

“Queríamos contar histórias humanas e autênticas, mostrando como o futebol pode impactar vidas e comunidades inteiras”, destacou Alec Cutter durante a conversa. Para o diretor, a várzea representa a origem do sonho de muitos jogadores que, um dia, aspiram alcançar os maiores palcos do esporte.

Confira o vídeo com a entrevista exclusiva com o diretor da produção, Alec Cutter, e o produtor executivo Felipe Britto que falaram sobre a importância de levar o universo da várzea para o público global:

Um dos pontos centrais da série é destacar como a várzea foi fundamental na formação de atletas que conquistaram reconhecimento mundial. Entre os nomes presentes na produção estão os jogadores Cafú e Raphinha, que relembram os campos onde deram os primeiros passos rumo ao futebol profissional.

Ao revisitar esses espaços, a série estabelece uma conexão entre passado e presente, mostrando que os sonhos que impulsionaram grandes ídolos continuam vivos em novas gerações de atletas que disputam campeonatos locais.

Felipe Britto ressaltou que a produção busca valorizar não apenas os jogadores, mas também as famílias, torcedores, organizadores e moradores que ajudam a construir a cultura da várzea.

Mais do que uma série esportiva, “Várzea: Onde Nasce o Futebol” apresenta um retrato social das periferias brasileiras, revelando histórias de superação, pertencimento e identidade. A competição serve como pano de fundo para narrativas que refletem desafios e oportunidades enfrentados diariamente pelos participantes. A produção também destaca a força das comunidades que se mobilizam em torno dos campeonatos, transformando os jogos em verdadeiros eventos culturais capazes de reunir milhares de pessoas.

