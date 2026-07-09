"The Invite", novo filme da Penélope Cruz cheio de humor e tensão, entra em cartaz

"The Invite", dos estúdios A24, é o novo filme dirigido por Olivia Wilde e entra em cartaz nos cinemas na sexta-feira, dia 10 de julho. O longa acompanha Joe e Angela, um casal que se vê preso à rotina da relação. Seu relacionamento está à beira do colapso, porém as coisas podem estar prestes a mudar quando eles casualmente convidam seus vizinhos Hawk e Piña para jantar. No entanto, o que era pra ser uma noite tranquila com drinks, se transforma em um evento repleto de reviravoltas inesperadas ao descobrir que o misterioso casal, talvez, esteja organizando orgias no apartamento de cima, revelando desejos reprimidos e sexualidades pouco exploradas. Além de dirigir, Wilde também está no elenco ao lado de Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton. O roteiro foi escrito por Rashida Jones e Will McCormack e foi baseado no filme 'The Sentimental' do diretor espanhol Cesc Gay.