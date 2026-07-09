Live-action da "Moana" estreia nos cinemas

Estreia nas salas de cinema, no dia 10 julho, "Moana", live-action inspirado na animação da Disney lançada em 2016 e que celebra a cultura polinésia. O longa acompanha Moana Waialiki, uma jovem corajosa que vive em uma ilha e sonha em explorar o oceano além das margens que cercam seu lar. Filha do líder de sua comunidade e descendente de uma longa linhagem de navegadores, tudo corria bem na sua vida até que algo colocasse em risco o futuro de seu povo. Ao descobrir que o semideus Maui foi responsável por desencadear o desequilíbrio que afeta a natureza, Moana parte em uma jornada pelo mar para encontrá-lo e restaurar o coração da deusa Te Fiti. Enfrentando criaturas perigosas, desafios marítimos e a superproteção do pai, ela embarca em uma aventura de autodescoberta. Dirigido pelo ganhador dos prêmios Emmy e Tony, Thomas Kail, estão no elenco Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, and more. "Moana" conta com canções originais de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i e Mark Mancina, e uma trilha sonora original composta por Mancina. The script was written by Jared Bush and Dana Ledoux Miller.