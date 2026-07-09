Nova temporada da série da Apple TV "Trying" estreia na plataforma

A adorada e cativante comédia "Trying", da Apple TV, está de volta para sua quinta temporada, a partir de quarta-feira, 8 de julho. Estrelando e com produção executiva de Esther Smith e Rafe Spall, a série aclamada pela crítica - que acompanha um casal lidando com os desafios e as alegrias de formar uma família. Nessa quinta temporada, Nikki e Jason lidam com as consequências da chegada de Kat, mãe biológica de Princess e Tyler - à porta de casa, e com o turbilhão de caos que ela traz para a vida familiar estável do casal. Também estão no elenco Scarlett Rayner, Cooper Turner, Charlotte Riley, Darren Boyd, Siân Brooke, entre outros. O primeiro episódio já está disponível, seguido por um novo episódio semanalmente, todas às quartas-feiras até 26 de agosto.