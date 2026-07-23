Comédia de pickleball "The Dink" chega na Apple TV e entrega boas risadas

A comédia "The Dink" fica disponível na plataforma de streaming Apple TV, a partir de sexta-feira, dia 24 de julho. O longa acompanha Dusty Boyd (interpretado por Jake Johnson), um ex-prodígio do tênis que vive a angústia de ter arruinado o seu potencial. Agora anos depois de abandonar o esporte profissional, ele trabalha no clube de campo administrado por seu pai, Chuck (papel de Ed Harris) e segue a busca constante de se sentir validado. Dusty está lesionado e decide experimentar o pickleball, um esporte que o seu pai detesta. Com a ajuda de sua parceira Candace (Mary Steenburgen), ele descobre uma paixão pela modalidade e uma nova oportunidade de recomeçar. Dividido entre as expectativas familiares e seus próprios desejos, Dusty precisa enfrentar os fracassos que marcaram sua carreira, incluindo a rivalidade com o ex-tenista número 1 do mundo Andy Roddick, enquanto busca afeto do pai e tenta se reencontrar. A direção é de Josh Greenbaum e o roteiro foi escriot por Sean Clements.