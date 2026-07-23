"Capps Crossing: Wrong Side of Dead": suspense e terror em uma trama cheia de surpresas

O filme de terror "Capps Crossing: Wrong Side of Dead" fica disponível nas plataformas digitais de compra no dia 28 de julho. A viagem de aniversário da Amber com suas amigas, no meio da floresta, toma um rumo horrível quando um guarda florestal perturbado, com um passado torturado, transforma a viagem delas em um fim de semana de terror. Uma atleta incrível e uma brilhante especialista em perfis sociais, Amber é forçada a usar todas as ferramentas do seu arsenal para sobreviver a um assassino sedutor e brutal, mas nada é o que parece neste eletrizante suspense psicológico. No elenco estão Beverly D'Angelo, Sabina Gadecki, Garrett C. Phillips, Shawna Della-Ricca, entre outros. Mike Stahl foi responsável pelo roteiro e direção.