Uma experiência de quase morte vira inspiração para o diretor de "Her Private Hell"

Dirigido pelo dinamarquês Nicolas Winding Refn, "Her Private Hell" é inspirado em uma história real e que aconteceu com o diretor em 2023 quando ele ficou morto, clinicamente, por 20 minutos durante uma cirurgia. Ambientado em uma metrópole futurista, uma névoa misteriosa toma conta de todos os locais, assim expondo uma entidade imortal que ficou escondida por anos. Uma jovem, atormentada pela situação, resolve ir em busca de seu pai, no entanto, a jornada será maior do que o esperado. Pelo percurso, ela encontra um soldado americano preso em uma odisseia angustiante, fazendo de tudo para resgatar sua filha do inferno. A protagonista é interpretada pela atriz Sophie Thatcher, scream queen que já participou de 'The Boogerman' de 2023, 'Heretic' de 2024 e 'Companion' de 2025. Os atores Charles Melton, Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Diego Calva completam o elenco. "Her Private Hell" estreia nas salas de cinema no dia 24 de julho.