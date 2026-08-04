"Spider-Man: Brand New Day" – O que você precisa saber antes de assistir

Com estreia nos cinemas em 31 de julho, “Spider-Man: Brand New Day” traz Peter Parker em uma história mais realista e centrada na cidade de Nova York. Peter, ou melhor, Homem-Aranha agora está totalmente sozinho, após os eventos do último filme “Spider-Man: No Way Home” de 2021, quando fez com que o mundo esquecesse sua identidade secreta — incluindo seu melhor amigo, Ned, e sua namorada, MJ.

Essa colunista que escreve participou da coletiva de imprensa global do filme que contou com um elenco e a equipe criativa do filme. Estiveram presentes os atores Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink e Jon Bernthal, ao lado do diretor Destin Daniel Cretton e dos produtores Kevin Feige e Amy Pascal.

O ator britânico Tom Holland atribuiu ao diretor Destin Daniel Cretton o mérito pelo resultado do filme e explicou: “acho que todos concordamos que o Destin acertou em cheio. Temos muita sorte de tê-lo como capitão do nosso barco. Ele entrou no processo quando o filme tinha umas cem direções diferentes; o que realmente precisávamos era de alguém que chegasse e concentrasse todos nós em uma única ideia. O mais incrível no Destin é que ele consegue fazer isso e focar na ideia de como é a vida de um jovem que está sozinho. E isso é algo com que as pessoas lidam no mundo todo e não sacrifica a ação. Não sacrifica a grandiosidade e a escala do filme. Então, se não tivéssemos o Destin, este filme não seria nem metade do que é.”

O diretor Destin Daniel Cretton queria trazer algo diferente para esse filme e ele trouxe o coordenador de dublês Peng Zhang para esse filme e disse: “tive muita sorte de poder trabalhar com Peng Zhang e sua equipe incrível em 'Shang-Chi and the Legenda of the Ten Rings', e nos divertimos muito naquele filme. Eu queria ver o que o seu estilo traria para o Homem-Aranha e seus movimentos. Nossa equipe de dublês estava cheia de fãs do herói, ansiosos para vê-lo realizar movimentos na tela que nunca tinham visto antes. Foi muito divertido vê-los mergulhar nessa aventura e desenvolver cenas e movimentos que, acredito, vão impressionar todo mundo.”

Já o ator americano Jacob Batalon explica que Ned e MJ sentem falta de algo, mesmo vivendo seus melhores momentos na vida, ainda existe uma conexão com Peter. Batalon explica que “infelizmente para Peter, Ned e MJ levam vidas ótimas e plenas. Mas acho que também existe aquele tipo de vazio, a sensação de que algo está faltando. E acho que, para o Ned, aquela história do rastreador do Homem-Aranha é, na verdade, uma forma de encontrar o elo perdido entre eles e o Homem-Aranha. Tipo: por que ele está sempre tentando salvar nossas vidas? ou será que ele está nos perseguindo?”

No início do filme, vemos o super-herói enfrentar a solidão e Tom Holland comenta que serve como um alerta de como sobreviver uma vida solitária e acrescenta "acho que encontramos Peter Parker, de fato, no início do capítulo mais sombrio de sua vida. O que mais gosto no filme é que ele realmente representa — ou serve como um alerta para — os perigos de viver uma vida solitária, sem uma comunidade ou amigos. Uma lição que ele aprendeu com o personagem de Andrew [Garfield] no filme anterior é que, às vezes, a atitude mais corajosa que se pode tomar é pedir ajuda. E ele está ignorando esse conselho o tempo todo, o que tem um impacto profundo em sua vida como ser humano. Mas, por outro lado, como Homem-Aranha, ele está prosperando. Provavelmente estamos vendo a versão mais verdadeira do que o Homem-Aranha significa para a cidade de Nova York logo no início deste filme. E o choque entre esses dois mundos é algo muito divertido para nós explorarmos.

Para a talentosa atriz americana Zendaya, Peter e MJ invertem a perspectiva "Spider-Man: Brand New Day" e que, mesmo sem Peter na vida de MJ, ele de alguma forma exerce influência sobre ela. "Claramente, o Peter exerce uma influência em nossas vidas. O fato de [Ned e MJ] serem amigos e ainda morarem juntos em Nova York deve significar algo para eles, sabe? Acho que, nos filmes anteriores, a MJ era sempre a pessimista e o Peter era sempre o otimista. Então, é interessante ver essa inversão agora que ele está sozinho: ele meio que adotou aquela negatividade, e ela adotou a positividade dele sem nem perceber. Portanto, ainda existe algo ali. Quer dizer, nós sempre torcemos por eles e temos esperança. O Peter é um daqueles personagens que a gente simplesmente ama e quer que ele tome as decisões certas o tempo todo."

Também vamos ter surpresas nesse filme... a atriz Sadie Sink, que fez parte do elenco da série 'Stranger Things', agora se junta à essa franquia de sucesso. Enquanto Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e o restante do elenco falavam com entusiasmo sobre o próximo capítulo da história de Peter Parker, todas as perguntas sobre a personagem da atriz Sadie Sink eram respondidas com desvios bem-humorados, palavras cuidadosamente escolhidas e pistas na medida certa para alimentar ainda mais as teorias dos fãs.

Sink admitiu que guardar segredo tem sido difícil. Quando o mediador Josh Horowitz apontou que o nome da personagem de Sink estava misteriosamente ausente do material oficial de divulgação, a atriz riu antes de ser questionada sobre o quanto ela sabia antes das filmagens e revelou que a Marvel não lhe entregou o roteiro de imediato. "Fiquei um tempo sem o roteiro, mas conversei bastante com o Destin sobre a personagem, então tinha uma boa noção de para onde as histórias estavam caminhando. É, tive que guardar um grande segredo, mas como sou muito fã do Homem-Aranha - especialmente da versão com o Tom -, parece algo surreal fazer parte disso."