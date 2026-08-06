Novo filme com Wagner Moura chega na Netflix

O suspense "The Last House" ('A Última Casa', título em português), com o ator brasileiro Wagner Moura, estreia na Netflix na sexta-feira, dia 7 de agosto. O longa acompanha a história de Ann, Jason e seus dois filhos que ficam confinados dentro da própria casa de forma inesperada. Enquanto uma força desconhecida transforma o lar em uma espécie de prisão, todos ficam perdidos e sem entender a origem dessa ameaça. Entre o medo do que existe do lado de fora e a tensão crescente dentro de casa, todos precisam decidir até onde estão dispostos a ir para sobreviver. Também estão no elenco Greta Lee, Noah Alexander Sosnowski e Riley Chung. A direção ficou a cargo do francês Louis Leterrier e o roteiro original foi escrito por Matthew Robinson. Confira a entrevista com o ator brasileiro no site do Gazeta News.