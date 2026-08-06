"Beast Race" | Ficção científica de Fernando Meirelles entra no Prime Video

Rio de Janeiro, distopia e jogo do bicho são os ingredientes para o novo filme do premiado diretor Fernando Meirelles e que tem o ator Rodrigo Santoro no elenco. "Beast Race" ('Corrida dos Bichos', título original) acompanha um futuro distópico em que a cidade maravilhosa vive em ruínas: o mar secou e a paisagem então paradisíaca se transformou por completo. Agora, ela é palco de uma disputa mortal inspirada no antigo jogo do bicho, que evoluiu para uma competição entre corredores em que cada um representa um animal. Em busca de um prêmio milionário que pode mudar suas vidas, cada participante precisa, entretanto, oferecer um ente querido como garantia, e apenas os vencedores os recuperam. No meio desse violento e desigual entretenimento, um jovem destemido precisa vencer a corrida voraz para salvar a vida de sua irmã. Mano é o seu nome, um jovem idealista que sempre lutou contra tudo o que a corrida representa. Agora, será obrigado a embarcar fundo nessa competição para sobreviver e proteger quem mais ama. Também estão na direção Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis que escreveram o roteiro ao lado de Marco Abujamra. Além de Santoro,estão no elenco Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Matheus Abreu, Seu Jorge, Grazi Massafera, Thainá Duarte, a cantora Anitta, Silvero Pereira, entre outros. "Beast Race", que foi selecionado para o festival SXSW, fica disponível no Prime Video no dia 7 de agosto. No site do Gazeta News, você pode conferir a entrevista exclusiva com Rodrigo Santoro.