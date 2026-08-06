Comédia romântica "One Night Only" estreia nos cinemas

A comédia romântica distópica "One Night Only", estrelada pelos atores Callum Turner e Monica Barbaro, estreia nas salas de cinema de todo o país no dia 7 de agosto. Dirigido por Will Glick, o longa se passa em uma sociedade onde o sexo fora do casamento é permitido por apenas uma noite ao ano. A trama acompanha Allie e Owen, dois desconhecidos carentes de amor que se esbarram em uma Nova York, com leves toques de ficção científica, na única noite do ano em que todos têm permissão para fazer sexo. Owen, que acabou de ser abandonado em seu relacionamento, e a romântica e esperançosa Allie podem ser os únicos solteiros na cidade em busca de algo além de um encontro casual. Ambos sentem uma conexão especial quando se conhecem, mas uma série de desencontros e situações paralelas complicam a noite, mantendo-os separados. Enquanto cada um corre pela cidade, aproximando-se e se afastando um do outro, eles podem acabar descobrindo aquilo que mais desejam pode estar mais perto do que imaginam. "One Night Only" é um filme original, leve, espirituoso e apaixonante sobre a busca pelo amor na noite menos romântica do ano.