Aventura infantil 'The Magic Faraway Tree" entra em cartaz

Se você gosta de aventuras mágicas que misturam drama e muita imaginação, "The Magic Faraway Tree", que entra em cartaz nos cinemas no dia 21 de agosto, é um filme para você. O longa acompanha uma família moderna que resolve se mudar para o campo em busca de um recomeço e de uma maneira de se conectar entre si. Longe das telas e da internet, as crianças passam a explorar seu novo lar e os espaços ao redor da casa. Nessas brincadeiras ao ar livre, elas descobrem um feito extraordinário: uma árvore mágica que as transporta para um mundo fantástico com residentes excêntricos e aventuras extraordinárias. É durante esse encontro que a família redescobre o poder e o valor de estarem juntos. No elenco estão Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Nonso Anozie, entre outros. A direção é de Ben Gregor. O roteiro adaptado foi escrito por Simon Farnaby baseado no livro de Enid Blyton