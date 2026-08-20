Filme com o ator Matthew McConaughey chega às telonas

"The Rivals of Amziah King" chega às telonas na sexta-feira, dia 21 de agosto. Nas profundezas da zona rural de Oklahoma, o carismático e musicalmente talentoso Amziah King lidera um grupo de desajustados que toca bluegrass (subgênero das músicas country e de raízes americanas que com fortes influências do folk tradicional), ao mesmo tempo em que comanda a principal operação de produção de mel da cidade. Quando sua filha adotiva - de quem estava afastado - retorna inesperadamente, Amziah agarra a chance de retomar o vínculo e criar um negócio em família. No entanto, o mercado do mel é implacável, e seus rivais ameaçam destruir tudo o que ele construiu. No elenco estão Matthew McConaughey, Angelina LookingGlass, Kurt Russell, entre outros. Na direção, Andrew Patterson que também escreveu o roteiro.