Novo filme de ação do Jason Statham estreia nos cinemas nesse final de semana

O novo filme de ação "Mutiny", com o ator Jason Statham, estreia nas salas de cinema sexta-feira, dia 21 de agosto. Dirigido pelo diretor Jean-François Richet, o longa acompanha Cole Reed, um veterano das Forças Especiais e ex-policial da NYPD que, depois de anos de traumas e experiências, acaba virando segurança particular. Toda a estabilidade que conseguiu vai abaixo quando ele é incriminado de ter assassinado seu chefe bilionário. Reed se torna um fugitivo e acaba se envolvendo com uma conspiração internacional. Também estão no elenco: Annabelle Wallis, Adrian Lester e Jason Wong. O roteiro foi escrito por JP Davis e Lindsay Michel.