Segunda temporada da série "Dark Matter" já disponível na Apple TV

"Dark Matter" é uma das séries de ficção científica mais subestimadas dos dias atuais e a 2ª temporada já estreou na Apple TV. Nesta segunda temporada, retomamos a história da família Dessen, que está se adaptando a um mundo que parece seguro após sua odisseia interminável por realidades alternativas. À medida que a obsessão de Jason pela "box" se intensifica, a crescente paranoia de Daniela ameaça destruir sua frágil estabilidade. Enquanto isso, Amanda e Ryan unem forças em uma tentativa desesperada de voltar para casa. E Blair está determinada a deter Dessen, enquanto Leighton persegue implacavelmente sua visão de criar um mundo perfeito. No elenco estão Joel Edgerton, Jennifer Connelly, a atriz brasileira Alice Braga, Jimmy Simpson, Oakes Fegley, Dayo Okeniyi, entre outros. O autor americano Blake Crouch ficou responsável por escrever essa segunda temporada, já que a primeira foi uma adaptação de sua própria obra. Dessa vez, ele decidiu se desviar um pouco do original para evitar que o público tivesse o mesmo final. O primeiro episódio da segunda temporada já está disponível. O segundo episódio estreia mundialmente na sexta-feira, 4 de setembro, seguido por um novo episódio a cada sexta-feira até 30 de outubro de 2026.