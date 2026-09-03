Suspense "Fall 2: Deadpoint" entra em cartaz

O suspense "Fall 2: Deadpoint" estreia nas salas de cinema na sexta-feira, dia 2 de setembro. Durante uma escalada perigosa no Monte Kwan, na Tailândia, duas alpinistas ficam presas a milhares de pés de altura, onde alturas vertiginosas, a exposição total e probabilidades mínimas de conseguir sair de lá, transformam cada momento em uma luta pela sobrevivência. No elenco estão Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney, entre outros. A direção ficou por conto dos irmãos Spierig, Peter e Michael. O roteiro foi escrito por Jonathan Frank e Scott Mann.