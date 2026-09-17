Angelina Jolie volta a direção com o drama "Without Blood"

Chega às telonas na sexta-feira, dia 18 de setembro, o drama "Without Blood" dirigido por Angelina Jolie. O longa é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Alessandro Baricco e Jolie também adaptou o roteiro. Ambientado em uma região de fronteira no início do século XX, o filme acompanha Nina, uma jovem que vive com o pai e o irmão em uma fazenda isolada quando homens armados chegam ao local em busca de vingança. Diante da violência que toma conta da família, Nina se esconde sob o chão da propriedade para sobreviver. Um dos agressores, Tito, decide poupar sua vida, mudando para sempre o destino dos dois. Anos depois, Nina e Tito se reencontram, obrigados a confrontar as marcas das verdades universais sobre guerra, trauma, memória e cura. No elenco estão Salma Hayek, Demián Bichir, Ariel Perez Lima, Patricio José, entre outros.