Novo filme com Rodrigo Santoro em cartaz nos cinemas de todo o país

O filme de ação e comédia "Runner", com o ator brasileiro Rodrigo Santoro, já está em cartaz nas salas de cinema de todo o país. No longa, uma garota de sete anos está esperando pela chegada de um fígado capaz de salvar sua vida. A carga preciosa é protegida por Hank Malone, um entregador de alto nível, e o médico responsável Bem Bishop. No entanto, a tarefa que parecia simples se transformou em uma perigosa missão de vida ou morte para ele quando Damián Zaldívar, líder de um importante sindicato do crime, passa a querer o órgão para si. Angustiado, Hank entra em um jogo de caça e fuga para entregar a encomenda à garotinha em um período menor do que 3 horas. Além de Santoro, estão no elenco Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George, Cecilia Toussaint, entre outros. A direção ficou a cargo de Scott Waugh. O roteiro foi escrito por Miles Hubley e Tommy White.