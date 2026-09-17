'Reboot' de "Resident Evil" entra em cartaz

Estreia na sexta-feira, 18 de setembro, o 'reboot' da franquia de sucesso "Resident Evil". O longa gira em torno de Bryan, um entregador de medicamentos que está a caminho do Hospital Geral de Raccoon City para deixar uma encomenda. Mas, o que deveria ser apenas mais uma entrega em uma noite de neve se transforma em uma corrida desesperada pela sobrevivência quando criaturas estranhas surgem na cidade. Sem entender o que desencadeou os eventos violentos que estão acontecendo, Bryan liga para a sua namorada para se despedir e tenta encontrar uma saída enquanto descobre que o problema é muito maior do que imaginava. O longa se passa no mesmo universo da famosa franquia de videogames da Capcom e conta uma história original. No elenco estão Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis, entre outros. A direção é de Zach Cregger, que também escreveu o roteiro ao lado de Shay Hatten.