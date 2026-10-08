"The Social Reckoning" estreia nos cinemas

Depois de 16 anos, a tão aguardada sequência do premiado 'The Social Network', o drama "The Social Reckoning" estreia na sexta-feira, dia 9 de outubro. O longa acompanha a história verídica reportada pelo jornalista Jeff Horwitz do Wall Street Journal em que uma série de documentos secretos cujo conteúdo alertava sobre as atividades prejudiciais do Facebook foram vazados por uma antiga engenheira da empresa, Frances Haugen. Ao revelarem os segredos sombrios da plataforma, Frances e Jeff embarcam numa jornada perigosa pela verdade. Conforme as denúncias ganham repercussão, ela passa a enfrentar consequências das suas ações que colocam em risco sua carreira e a própria segurança. No elenco estão Jeremy Allen White, Mikey Madison, Jeremy Strong, Betty Gilpin, Wunmi Mosaku, Patrick Fischler, entre outros. A direção e o roteiro ficaram por conta de Aaron Sorkin.