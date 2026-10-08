Drama "Your Mother Your Mother Your Mother" expande para as salas de cinema de todo o país

O novo drama de ação "Your Mother Your Mother Your Mother", com o ator ganhador do Oscar Mahershala Ali, também entra em cartaz no dia 9 de outubro nas telonas. Dirigido por Bassam Tariq, o longa acompanha Latif, um homem que atua como assassino de aluguel, mas nunca deixou de lado a sua devoção pela religião. Focado em seu trabalho, sua vida vira de cabeça para baixo quando sua esposa morre. Agora, tentando proteger seus filhos, ele embarca em uma jornada por Houston pronto para enfrentar todas as forças que o cercam e, principalmente, as crenças que por tanto tempo foram seu ponto de alicerce, mas agora parece começar a ruir dentro dele. Também estão no elenco Giancarlo Esposito, John Cho, Tramell Tillman, entre outros. Bassam Tariq também escreveu o roteiro.