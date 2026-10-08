Vencedor da Palma de Ouro, "Fjord", entra em cartaz

O filme romeno-norueguês "Fjord" entra em cartaz nas salas de cinema na sexta-feira, dia 9 de outubro. O vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano acompanha uma família romeno-norueguesa conservadora que muda para uma pequena cidade da Noruega para recomeçar. A mudança ganha novos rumos quando educadores encontram contusões no corpo da filha mais velha e começam a questionar a maneira como os pais criam os filhos. Enquanto a escola e os serviços locais tentam entender o que aconteceu, a família se vê no centro de uma discussão sobre limites, valores e responsabilidades. Entre diferentes concepções de cultura e moralidade, antigas convicções são colocadas à prova. Conforme as suspeitas aumentam, todos precisam enfrentar dilemas éticos difíceis e consequências imprevisíveis. No elenco estão Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed, entre outros. O drama foi escrito e dirigido por Cristian Mungiu.