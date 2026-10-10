Ator colombiano Juan Pablo Shuk fala sobre "Beware Boiúna" e filmar na Amazônia

- Já está em cartaz nos cinemas a aventura cheia de suspense "Beware Boiúna". Uma equipe de jovens médicos embarca em uma missão humanitária na Floresta Amazônica, cheia de entusiasmo para ajudar os necessitados, mas cada um deles com seus próprios interesses ocultos. No entanto, nem todos reagem bem à chegada do grupo, e a visita deles desperta um predador ancestral: a Boiúna. Essa criatura mítica, que caça tanto em terra quanto na água, retorna para defender seu território. Em meio à selva densa, trava-se uma luta implacável pela sobrevivência, na qual as fronteiras entre caçador e presa, herói e vilão, tornam-se cada vez mais tênues.

Eu tive a oportunidade de conversar com o ator colombiano Juan Pablo Shuk, que interpreta um dos médicos do grupo, do Dr. Miguel. Confira o vídeo com a entrevista exclusiva, em inglês, com Juan Pablo:



Após consolidar sua reputação como um dos cineastas de gênero mais versáteis e dedicados da atualidade, o diretor Mike P. Nelson retorna com esse projeto mais intenso. "Beware Boiúna" é, ao mesmo tempo, um filme sobre uma cobra gigante e uma aventura de sobrevivência de tirar o fôlego na Floresta Amazônica colombiana. Também estão no elenco Kiana Madeira, Jessica Rothe e Logan Marshall-Green.