Primeiro filme de terror do DCU, "Clayface", chega às telonas

O drama "Clayface", do universo DC Comics, também entra em cartaz nos cinemas na sexta-feira, dia 23 de outubro. Nascido nas ruas de Gotham City, Matt Hagen é um ator em ascensão e um grande galã. Mas sua trajetória meteórica e o glamour de Hollywood são brutalmente destruídos quando uma desavença com um chefe do crime local termina deixando seu rosto irreconhecível. Abandonado por empresários e sem nada a perder, Matt busca um tratamento estético radical e clandestino. Milagrosamente, a substância restaura sua antiga aparência física. Mas, o procedimento traz efeitos colaterais devastadores, que alteram sua estrutura celular e comprometem sua sanidade, transformando-o em um monstro feito de argila viva, conhecido como Clayface. O ex-astro retorna às ruas de Gotham com uma sede de vingança contra todos que o destruíram. No elenco estão Tom Rhys Harries, Ruby Sear, Naomi Ackie, Max Minghella, entre outros. O roteiro foi escrito por Mike Flanagan e Hossein Amini. A direção é de James Watkins.