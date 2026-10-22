Nova animação dos estúdios Laika, "Wildwood", vai te encantar

A nova animação dos estúdios Laika, "Wildwood", estreia no dia 23 de outubro, sexta-feira. Esse épico mágico e fantástico stop-motion acompanha a jornada perigosa de uma jovem de 13 anos, Prue McKeel, que precisa recuperar seu irmão mais novo de uma horda de corvos que o raptou. Ele foi levado para uma cidade desconhecida para além dos limites de Portland, um lugar no qual ninguém deveria pisar, nem ao menos saber que existe. Determinada a salvar seu irmão, a obstinada e corajosa Prue, junto com seu desafortunado e nerd colega de classe Curtis, resolve se embrenhar nas profundezas dessa misteriosa floresta mágica. Prue acha que está velha demais para contos de fadas, mas se vê no centro de um reino encantado repleto de animais falantes estranhos, bandidos desonestos e figuras sombrias com intenções macabras. "Wildwood" é uma história sobre amor, perda, sacrifício e segredos que explora o crescimento de uma jovem numa fase amarga e agridoce entre a infância e a adolescência. A direção ficou a cargo do talentoso Travis Knight. No elenco de vozes estão Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina, Angela Bassett, entre outros.