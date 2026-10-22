"Wicker", o filme mais inusitado e sexy do ano entra em cartaz

A comédia romântica fantástica 'Wicker" estreia nas salas de cinema do país na sexta-feira, dia 23 de outubro. Em uma pequena cidade costeira, uma pescadora vive à margem da sociedade. Solteira, excêntrica e constantemente alvo de piadas por causa de seu cheiro e de seus hábitos pouco convencionais. Cansada da crueldade dos vizinhos, isolada e frustrada, ela decide "comprar" um marido de vime para lhe fazer companhia. O que começa como um desejo improvável logo ganha contornos perturbadores, quando a figura construída parece assumir uma presença própria. Entre estranheza, humor sombrio e mistério, ela terá de descobrir se encontrou finalmente o companheiro que desejava ou algo muito mais perigoso. O misterioso homem de vime é interpretado por Alexander Skarsgård e a pescadora é interpretada pela vencedora do Oscar Olivia Colman. Também estão no elenco Elizabeth Debicki, Peter Dinklage, Richard E. Grant, entre outros. A direção ficou a cargo de Alex Huston Fischer e Eleanor Wilson, que também assinam o roteiro baseado no curta-metragem de Ursula Wills.