"The Cat in the Hat" estreias nos cinemas de todo o país

A animação 'The Cat in the Hat" entra em cartaz na sexta-feira, dia 6 de novembro. O felino The Cat in the Hat enfrenta seu maior desafio até agora. Conhecido por seu jeito atrapalhado, ele precisa alegrar dois irmãos com dificuldade de se adaptar à nova cidade para onde acabaram de se mudar. Gabby e Sebastian conhecerão as travessuras inigualáveis e a personalidade caótica desse gato especial, enquanto que essa missão pode ser a sua última chance de provar a si mesmo e de não perder sua cartola mágica. Será que esse agente do caos sairá ileso das próprias tramoias? No elenco de vozes estão Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, America Ferrera, Quinta Brunson, entre outros. A direção é de Alessandro Carloni e Erica Rivinoja. Eles também escreveram o roteiro baseado no livro 'Dr. Seuss'.